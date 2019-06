Para sexta-feira está agendada, para Bruxelas, uma cimeira do euro que servirá para analisar os tímidos avanços alcançados pelos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) no aprofundamento da União Económica e Monetária, designadamente no desenvolvimento de um instrumento orçamental próprio para a competitividade e convergência na zona euro.

Hoje, falando em Bruxelas à entrada para o Conselho Europeu, o chefe de Governo português, António Costa, salientou que “foram dados passos muito significativos nesse sentido”.

“E espero que amanhã o Conselho [Europeu] renove o mandato a Mário Centeno para que, na preparação do próximo quadro financeiro plurianual, tenhamos um embrião da capacidade orçamental da zona euro”, salientou.

Em dezembro de 2018, Mário Centeno recebeu um mandato dos chefes de Estado e de Governo da zona euro para trabalhar numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a competitividade e convergência na zona euro, que será então discutida na cimeira sexta-feira, mas com muitas questões em aberto.

Costa quer, assim, que o mandato seja renovado, tendo em vista um “avanço em matéria de orçamento da zona euro”.