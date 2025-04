A Comissão Europeia anunciou as vencedoras e as finalistas da 11.ª edição do Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras, uma iniciativa conjunta do Conselho Europeu de Inovação (CEI) e do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT).

"Há 11 anos que celebramos mulheres excecionais, que impulsionam a inovação e o empreendedorismo por toda a Europa. As suas ideias arrojadas e a sua liderança, estão a quebrar barreiras e a inspirar gerações futuras. Espero que o sucesso destas mulheres encoraje mais mulheres, na Europa e além Europa, a apostarem na inovação e a assumirem um papel de liderança.", sublinhou Ekaterina Zaharieva, Comissária Europeia para Startups, Investigação e Inovação. O Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras é atribuído a mulheres de toda a UE e países associados ao Horizonte Europa, cujas inovações revolucionárias promovem mudanças positivas para as pessoas e para o planeta. As vencedoras são escolhidas por um júri independente de especialistas. A 11.ª edição do prémio destaca as realizações notáveis das vencedoras e finalistas em três categorias: Liderança Feminina EIT: destinada a membros excecionais da Comunidade do EIT. O prémio de 50 mil euros foi atribuído à portuguesa Débora Andreia Campelo Campos. Fundadora e CEO da AgroGrin Tech, desenvolveu um processo inovador e ecológico para transformar resíduos industriais de fruta em ingredientes alimentares funcionais. A AgroGrin Tech conta com o apoio do EIT Food. Mulheres Inovadoras: destinada a todas as mulheres fundadoras e cofundadoras, pertencentes aos Estados-Membros da UE e a países associados ao Horizonte Europa. A vencedora foi Agnès Arbat (Espanha). É cofundadora da Oxolife, uma empresa que desenvolve medicamentos inovadores para melhorar a fertilidade, com destaque para o aumento da eficácia na implantação do embrião e na simplificação dos tratamentos de infertilidade. Recebeu um prémio de 100.000 €. Inovadoras em Ascensão: destinada a jovens inovadoras promissoras, com menos de 35 anos. A vencedora Camille Bouget (França), recebeu um prémio no valor de 50.000 €. É cofundadora da Scienta Lab, uma plataforma baseada em inteligência artificial, desenvolvida para responder às necessidades terapêuticas das doenças autoimunes. Ao longo dos anos, mais de 30 mulheres inovadoras e empreendedoras foram reconhecidas, e mais de 100 mulheres selecionadas enquanto finalistas. Estas mulheres representam modelos de referência, rompendo barreiras e moldando uma nova narrativa de liderança feminina.