Nesse sentido, e apesar de, enquanto negociador dos socialistas europeus, não ter ‘convencido’ os seus homólogos europeus a indicar Timmermans para a presidência da Comissão, o líder do Governo português disse sair de Bruxelas “confortado” por constatar que “essa minoria”, integrada pelos Visegrado e Itália, não consegue bloquear a Europa no seu conjunto.

“Fico também confortado que nenhum desses países saiu recompensado do bloqueio que introduziram e que, portanto, não houve um benefício do infrator”, acrescentou, reiterando que “foi muito importante que a Europa não tenha ficado bloqueada nas sua capacidade de decisão” e que o conjunto das instituições possa a funcionar no tempo previsto.

Embora tenha reconhecido que é “efetivamente verdade que por duas vezes”, os socialistas tiveram acordos concluídos que permitiam “melhores resultados e nomeadamente a presidência da Comissão”, Costa garantiu não sentir-se sinto frustrado com o desfecho da negociação, que entregou o executivo comunitário a Ursula von der Leyen (PPE), o Conselho Europeu ao belga Charles Michel (Liberal), o cargo de Alto Representante para a Política Externa ao espanhol Josep Borrell e a presidência do Banco Central Europeu à francesa Christine Lagarde.

“Acho que apresentámos um bom candidato, uma pessoa com provas dadas quer a nível nacional, quer a nível europeu, que foi responsável na Comissão pela afirmação muito clara dos valores do Estado de Direito, da independência judicial e dos valores da Europa e que foi aqui objeto de retaliação por esse facto. Se tivesse sido rejeitado por ser incompetente, por ser inexperiente e não ter qualidades para o lugar, sentir-me-ia incomodado”, sublinhou, considerando ser “uma honra para Frans Timmermans os motivos para não ter sido presidente da Comissão ter sido estar do lado certo da batalha”.

O primeiro-ministro considerou que o resultado final é satisfatório para os socialistas europeus que, cinco anos depois, com menos representantes no Conselho, e com um novo xadrez com três famílias políticas, manteve os mesmos cargos.

“Sinto-me satisfeito por ter havido uma decisão final, por cada uma das escolhas ser em si própria boa, por ter havido uma escolha equilibrada em termos de género, regiões e políticos”, sintetizou.

(Notícia atualizada às 21:40)