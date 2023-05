"Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar", declarou António Costa aos jornalistas, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, referindo-se à demissão do ministro João Galamba. "Tenho o entendimento que o ministro das infraestruturas não procurou, de forma alguma, ocultar nenhuma informação à comissão".

"O Sr. ministro das infraestruturas dirigiu-me uma carta apresentando o seu pedido de demissão. Tenho consciência que a demissão do ministro de infraestruturas tem sido insistentemente reclamada, creio que por unanimidade de todos os comentadores, e pela generalidade dos agentes políticos", começa o primeiro-ministro.

"Ser membro de governo é um cargo de elevada responsabilidade e a experiência que tenho com o senhor ministro João Galamba não me permite em consciência aceitar a demissão", diz Costa, sublinhando que acredita que o ministro se revelou "um excelente secretário de Estado da Energia e [que] com o tempo se revelará um excelente ministro das Infraestruturas".

“Esta é uma decisão minha e que me responsabiliza a mim em exclusivo", sublinha o primeiro-ministro. "Dei, obviamente, como é meu dever, informação ao presidente da República antes de a transmitir agora aos portugueses".

"Entre a facilidade e a minha consciência, lamento desiludir aqueles que vou desiludir, mas privilegio a minha consciência", diz António Costa, confiante com a sua decisão, e esperançoso que o futuro mostre que foi a acertada. "Era muito mais fácil aceitar o pedido de demissão mas prefiro ficar de bem com a minha consciência".

"O exercício de primeiro ministro exige muitas vezes a disponibilidade para a solidão, para estarmos sozinhos, e tomarmos as decisões que temos de tomar, e arcar com as responsabilidades das decisões que tomamos", acrescenta.

Questionado sobre a atuação de João Galamba, António Costa afirma que "é falso que tenha dado ordens ao serviço de informações, é falso que tenha usado os serviços de informações para disfarçar um problema, é falso que tenha tentado ocultar informações à Comissão de Inquérito".

"Pelo contrário, acho que o fez de uma forma empenhada. E quando percebeu que lhe estavam a ocultar informação que era solicitada pela comissão parlamentar de inquérito, fez o que devia fazer: enviou essa informação para a Comissão e demitiu o colaborador que omitia essa informação", acrescenta o primeiro-ministro.

Questionado sobre a dissolução do parlamento, António Costa diz que não faz especulações. "Esse é um poder exclusivo do senhor Presidente da República, e o Governo cá está para respeitar qualquer decisão", diz. "Da mesma forma, a competência de propor a nomeação ou exoneração de membros do Governo cabe ao primeiro-ministro".

Dizendo que ponderou "muito ao longo destes dias", e que dedicou todo o dia a "confirmar os factos e formar um juízo", António Costa admite saber que a sua opinião é contrária "a tudo aquilo que os comentadores têm dito" e "provavelmente contrária àquilo que a esmagadora maioria dos portugueses pensarão". Ainda assim, sublinha que tem o dever de tomar as decisões que em cada momento julga adequadas. "Espero, e tenho confiança, que desta vez também acertei na decisão".

O ministro João Galamba apresentou hoje a demissão ao primeiro-ministro, alegando que o fazia “em prol da necessária tranquilidade institucional”.

“Comunico que apresentei, agora mesmo, o meu pedido de demissão ao senhor primeiro-ministro. No atual quadro de perceção criado na opinião pública, apresento o meu pedido de demissão em prol da necessária tranquilidade institucional, valores pelos quais sempre pautei o meu comportamento e ação pública enquanto membro do Governo”, lê-se no comunicado enviado pelo Ministério.

Antes, o primeiro-ministro esteve reunido com o Presidente da República no Palácio de Belém, a quem solicitou uma audiência, depois de esta manhã ter recebido João Galamba em São Bento.

Nas declarações que fez à RTP na segunda-feira à noite, António Costa afirmou logo aí que, no caso que envolve João Galamba e o ex-adjunto Frederico Pinheiro, demitido na quarta-feira, havia “outra dimensão, que não tem a ver com uma atuação individual e específica de ninguém”.

“Tem a ver com aquilo que tem de ser a atitude do Governo perante a governação e a atitude exemplar que tem de ter relativamente à credibilidade das instituições. E isso obviamente foi aqui afetado”, sustentou.

Na segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou como uma matéria sensível de Estado a troca de acusações entre João Galamba e o seu antigo adjunto Frederico Pinheiro.

Nos últimos dias, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar factos relativo ao episódio de violência dentro do Ministério da Infraestruturas, sobre a intervenção do SIS neste caso e, ainda, no que se refere às contradições entre a versão de João Galamba e do seu ex-assessor, que acusa o ministro de ter tentado esconder documentos da Comissão de Inquérito da TAP.

Economista, de 46 anos, João Galamba assumiu as funções de ministro das Infraestruturas em 4 de janeiro deste ano, substituindo Pedro Nuno Santos, que se demitiu deste cargo na sequência da polémica em torno do pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis para que a ex-administradora da TAP saísse da companhia aérea nacional.

No segundo executivo liderado por António Costa, entre 2019 e 2022, João Galamba foi secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.

Já no atual Governo de António Costa, de maioria absoluta do PS, o antigo porta-voz socialista começou como secretário de Estado do Ambiente da Energia, tendo Duarte Cordeiro como ministro.

Entre 2011 e 2014, com o PS na oposição e sob a liderança de António José Seguro, João Galamba fez parte do chamado grupo dos “jovens turcos”, conotado com a ala esquerda deste partido, juntamente com Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro e Pedro Delgado Alves.

O ministro das Infraestruturas sai do Governo na sequência de uma polémica com o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro em torno de informações a prestar à comissão parlamentar sobre a gestão da TAP, num caso em foram noticiados episódios de violência física no ministério e um alegado furto de um computador do Estado, que terá motivado a intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS).