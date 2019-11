“Em termos nominais, significa mais dinheiro, porque o Rendimento Nacional Bruto aumentou, mas significa que a percentagem de esforço de cada um de nós para a União ficaria exatamente na mesma”, notou, vincando que o número proposto por Portugal permitiria “acelerar a aproximação” entre as propostas do executivo comunitário e do Parlamento Europeu e diminuir a resistência dos países – Alemanha, Áustria, Dinamarca Finlândia e Suécia – que não querem contribuir mais do que atualmente.

Já em relação às prioridades já definidas pela futura presidência portuguesa da União Europeia, fonte diplomática disse à agência Lusa que essas prioridades têm o apoio da Suécia.

No primeiro semestre de 2021, Portugal quer colocar na agenda a aprovação de um “Pacto para a Europa Verde” no domínio ambiental, sendo que “o tema fundamental” será o das relações com o continente africano.

António Costa discursa na Convenção da Aliança Progressista

Antes de regressar a Lisboa, na sexta-feira ao início da tarde, já na qualidade de secretário-geral do PS, António Costa discursa na Convenção da Aliança Progressista sobre “Uma nova era progressista”, num painel em que, para além do chefe de Governo sueco, também será orador o vice-chanceler alemão, o social-democrata Olaf Scholz.

Após esta intervenção, o secretário-geral do PS participa num painel de discussão com o senador e presidente do Partido para a Ação do Cidadão (Costa Rica), Riza Hontiveros, o líder dos sociais-democratas suecos, Stefan Löfven, , com a presidente do SPÖ austríaco, Pamela Rendi-Wagner, com o vice-chanceler alemão Olaf Scholz, com o porta-voz do Congresso Nacional Indiano Manish Tewari e, finalmente, Carlos Lopes, que é professor da Escola Mandela da Universidade da Cidade do Cabo.

Segundo um comunicado do PS, na Convenção da Aliança Progressista “serão discutidas as questões ligadas à agenda progressista para o futuro do emprego, sustentabilidade e solidariedade”.

O encontro conta com a participação de vários líderes europeus, como o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, o presidente do Partido Socialista Europeu, Sergei Stanishev, e o líder do Grupo Socialistas Democratas (S&D) do Parlamento Europeu, Iratxe Garcia.