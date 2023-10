“Neste momento, temos identificados quatro lusodescendentes que faleceram em Israel. Temos quatro lusodescendentes desaparecidos, presumimos que sejam neste momento reféns”, indicou António Costa no debate parlamentar preparatório sobre a reunião da próxima semana do Conselho Europeu.

O chefe do executivo informou ainda que há dois cidadãos nacionais na Faixa de Gaza, “três familiares desses cidadãos nacionais e mais três familiares de palestinianos que residem em Portugal”, estando o Governo a “procurar uma operação de repatriamento de forma a que possam retomar as suas vidas em segurança em Portugal”.

Antes, durante o debate, em resposta ao PCP, António Costa defendeu que o Hamas tem o dever de “incondicionalmente libertar todos os reféns que tem em seu poder”.

O grupo islamita Hamas lançou no passado dia 07 um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Além de ter matado centenas de pessoas em Israel, o Hamas raptou mais de uma centena de israelitas e estrangeiros que mantém como reféns na Faixa de Gaza, território que controla desde 2006.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.

