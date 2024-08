De acordo com a página na Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa sul da ilha vai continuar com aviso amarelo devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

Nas outras zonas da ilha da Madeira (costa norte e regiões montanhosas) e no Porto Santo, o aviso amarelo, também devido ao calor, foi levantado às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou no dia 14 de agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

As autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores já regressaram, à exceção dos da Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos.

O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais.