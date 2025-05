Fonte da Administração Eleitoral da SGMAI disse à Lusa que entre domingo e as 08h00 de hoje, 241.138 eleitores inscreveram-se na modalidade de voto antecipado em mobilidade e os distritos com maio número de inscritos são Lisboa (72.904), seguido do Porto (39.220) e Setúbal (20.843)

As inscrições para o voto antecipado em mobilidade para as legislativas de 18 de maio começaram no domingo e terminam na quinta-feira, podendo apenas fazer este registo os eleitores recenseados em Portugal.

Para o fazer, o eleitor tem que comunicar a sua intenção através de meio eletrónico no Portal do Eleitor ou por via postal, dirigida à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, localizada na Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA.

No pedido via postal devem constar os seguintes dados:

Nome completo;

Data de nascimento;

Número de identificação civil;

Morada;

Mesa de voto antecipado em mobilidade onde pretende exercer o direito de voto;

Contacto telefónico e sempre que possível endereço de correio eletrónico.

O voto em mobilidade realiza-se no domingo, uma semana antes das eleições, num local escolhido pelo eleitor em qualquer município do continente ou das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, devendo identificar-se e indicar a freguesia onde está recenseado.

Caso o eleitor se inscreva para votar antecipadamente em mobilidade e não consiga fazê-lo, pode votar no dia da eleição na assembleia ou secção de voto onde se encontra recenseados.

Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro podem votar a 18 de maio na eleições legislativas antecipadas.