À entrada do Pavilhão do Conhecimento perante um grupo de jornalistas, Rui Rio disse que depois de todos os outros debates se chegava ao mais importante, embora vincasse que não era decisivo. “Para mim decisivo é um dia quando eu morrer, isso é que é decisivo”, disse.

Disse ainda Rio: “isto é mais ou menos como no hóquei em patins, há os debates todos e agora é o Portugal - Espanha”. E pegando na analogia desportiva, ainda antes de se sentar na mesa diante o primeiro-ministro António Costa, o líder social democrata, deu uma sticada nas sondagens: “não quero subir nas sondagens, quero ganhar as eleições”. E, de novo, apontou o stick , agora direto ao líder socialista quando questionado se tinha conseguido estudar todas as falhas dos últimos quatro anos de governação : “como é que queria que eu apanhasse as falhas todas da governação? Nem que eu me estivesse a preparar um mês apanhava as falhas todas”.

Acusado de até aqui ter jogado mais à defesa do que ao ataque, Rui Rio entrou para o encontro decisivo com outra disposição procurando vincar as diferenças do projeto do PSD que atualmente lidera dos quatro anos de governo socialista de que tantas vezes foi acusado de ser próximo.

Ao ataque, o antigo autarca considerou que estes quatro anos foram uma “oportunidade perdida” de aproveitar uma “conjuntura altamente favorável” que admite que “serviu efetivamente para alguma redistribuição”, mas que sublinha que “não serviu para tratar o futuro”.

Rui Rio: É a conjuntura que empurra para esta situação

Apontando que o “Orçamento do Estado continua a ter um défice estrutural", Rio reconhece apenas uma redução do défice nominal "porque os juros da dívida baixaram imenso, os dividendos do Banco de Portugal cresceram de uma forma brutal, aumentou a carga fiscal e reduziu-se o investimento público". “É a conjuntura que empurra para esta situação”, diz.

A terminar a primeira intervenção, o líder do PSD acusou o governo de aumentar a dívida pública. “O valor absoluto subiu e ainda temos uma degradação enorme dos serviços públicos. Tudo isto contra, a favor realmente o défice nominal ficou pequenino”, sublinhou.

Mantendo-nos nas analogias desportivas, esta podia ser uma entrada à campeão: para cima do adversário sem lhe dar espaço para respirar. Para muitos analistas, seria o que esperar de um Rui Rio numa altura da campanha em que as sondagens colocam o PSD a uma grande distância do PS. O estudo de inquérito lançado hoje, realizado pela Pitagórica para o JN, TSF e TVI, coloca os socialistas próximos de um resultado a rondar os 39,2% e os sociais-democratas a não irem além dos 23,3%.

Nesta ótica, não podia haver plano B. E sim, Rui Rio colocou senão toda a carne no assador, pelo menos uma boa dose nestes primeiros minutos em que até recuperou uma manobra que valeu para muitos, há quatro anos, a vitória de António Costa sobre Pedro Passos Coelho no debate transmitido pelas televisões: os gráficos.