Atualmente, um taxista só pode operar dentro do concelho em que está licenciado. Pode, naturalmente, levar um passageiro até qualquer ponto do país, mas fora dos limites do seu concelho, não pode recolher novos clientes. E cada vez que passa uma fronteira entre concelhos, a tarifa agrava-se. Tudo isto vai mudar.

De acordo com o Jornal de Notícias, o Governo prepara-se para alterar a lei que regula o setor e criar tarifas e contingentes intermunicipais. Segundo o mesmo jornal, o pedido de autorização legislativa entrará em breve no Parlamento.

Neste novo modelo, para além dos contingentes municipais, ou seja, os táxis licenciados para operar em cada concelho, passarão a existir também contingentes intermunicipais. Municípios vizinhos vão poder juntar-se para que os táxis circulem entre eles sem aumento de tarifas e para que um taxista tenha uma maior área onde pode recolher clientes.

Assim, não só os preços ficarão mais baratos, sobretudo para quem, frequentemente, atravessa fronteiras entre municípios, como permitirá em zonas, onde a oferta de táxis é mais pequena, reforçar o contigente.