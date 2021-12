A VI Convenção Nacional da IL começou hoje e decorre até domingo no Centro de Congressos de Lisboa, sob o lema “Preparados”, tendo a primeira intervenção do púlpito do presidente e recandidato ao cargo sido feita no ponto da apresentação do relatório de atividades da Comissão Executiva que agora termina o mandato.

“Temos que mostrar que estamos preparados para usar a força que os portugueses nos vierem a dar nas urnas para continuar a lutar por um Portugal mais liberal, seja no poder - trazendo exigência, independência, determinação e também energia, frescura, imaginação, coragem àqueles que já a vão perder, o ímpeto reformista àqueles que já o foram perdendo - ou seja na oposição, continuando o escrutínio implacável porque nós não queremos que o PS se torne cada vez mais hegemónico no Estado e no sistema político”, apelou.

João Cotrim Figueiredo garantiu que os liberais não querem nem vão deixar “que o PS governe sem oposição firme”.

“Porque o PS não faz ideia como pôr este país a crescer. O PS não é solução para os problemas do país”, criticou.

Por isso, o mote do presidente recandidato para as eleições legislativas de 30 de janeiro ficou dado: “No poder ou na oposição o voto mais útil é o voto na Iniciativa Liberal”.