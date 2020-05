A região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo registou nas últimas 24 horas mais 323 infeções. Esta zona domina assim grande parte dos 350 novos casos que surgiram em Portugal até à meia-noite.

Portugal regista hoje 1.383 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que na quinta-feira e 31.946 infetados, mais 350, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Registam-se também 17 novos internamentos, o maior aumento de internados desde 7 de maio, e mais um internado em unidades de cuidados intensivos.

Registou-se também um aumento de 274 casos recuperados, fixando-se o total agora nos 18.911.

Em comparação com os dados de quinta-feira, em que se registavam 1.369 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (31.946), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 350 casos do que na quinta-feira (31.596), representando uma subida de 1,1%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (769), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (346), do Centro (237), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Covid-19 em Portugal Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS e o Governo criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo.

O Governo também lançou um site que funciona como um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela pandemia.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 360 mil pessoas e infetou mais de 5,8 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais dos países. Segundo os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de hoje (12:00 em Lisboa), já morreram pelo menos 360.419 pessoas e há mais de 5.826.680 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Pelo menos 2.370.400 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 101.621 e 1.721.926 casos, respetivamente. Pelo menos 399.991 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 37.837 mortes e 269.127 casos, Itália com 33.142 mortes (231.732 casos), França com 28.662 mortes (186.238 casos) e Espanha com 27.119 óbitos (237.906 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.995 casos (nenhum novo entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.291 curados.

A Europa totalizou 176.117 mortes para 2.106.715 casos, Estados Unidos e Canadá 108.584 mortes (1.810.438 casos), América Latina e Caraíbas 47.238 mortes (887.605 casos), Ásia 15.348 mortes (505.458 casos), Médio Oriente 9.213 mortes (378.407 casos), África 3.787 mortes (129.527 casos) e Oceânia 132 mortes (8.533 casos).