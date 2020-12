Estes 26 concelhos são considerados como estando em risco extremo devido ao elevado número de casos de infeção.

Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está Vimioso, com 3.207 casos por 100 mil habitantes, seguido de Castelo de Vide com 2.398/100 mil habitantes, Marvão com 2.396/100 mil habitantes e Mourão com 2.286.

No boletim de 21 de dezembro (o último com estes dados revelados semanalmente) estes eram também os três concelhos com maior taxa de incidência de casos. Vimioso registou agora mais uma subida uma vez que os dados anteriores davam conta de 2.908 casos por 100 mil habitantes assim como Castelo de Vide que passou de 2.364 para 2.398.

Marvão registou uma descida passando de 2.862 para 2.396.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Com zero casos de infeção estão nove concelhos: Alcoutim, Lajes das Flores, Lages do Pico, Santa Cruz das Flores, Barrancos, Nordeste, S.Roque do Pico, Corvo e Vila Nova de Paiva.

Um total de 41 concelhos registaram menos 119 ocorrências por 100 mil habitantes.

Portugal iniciou no domingo a primeira fase de vacinação contra a covid-19, com o primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech a ser distribuída pelos profissionais de saúde.

O estado de emergência, decretado em 09 de novembro, foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Na noite de passagem de ano haverá recolher obrigatório a partir das 23:00 e nos dias 01, 02 e 03 de janeiro a partir das 13:00.

A proibição de circulação na via pública vigorará a partir das 23:00 na noite de passagem do ano e a partir das 13:00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.

As medidas aplicam-se a todos os concelhos de Portugal continental.

O boletim de hoje revela que nas últimas 24 horas morreram 58 pessoas com a covid-19 e que foram registados 2.093 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Os dados apontam também que estão internadas 2.967 pessoas, mais 97 do que no domingo, das quais 503 em cuidados intensivos, ou seja, menos uma.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.677 mortes e 396.666 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68.307, mais 99 do que no domingo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.