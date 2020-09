Portugal soma esta quinta-feira 585 casos confirmados de covid-19, subindo o total para os 62.5126. Destes, 16.833 são casos ativos, mais 425 do que ontem. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.852 mortes, três mais do que quarta-feira.

O maior aumento do número de casos registou-se na região Norte, onde foram identificados mais 268 casos de infeção em relação a ontem, embora não haja qualquer óbito a lamentar ao contrário da região de Lisboa e Vale do Tejo onde ocorreram todas as três mortes que aconteceram nas últimas 24 horas e que soma 239 novos casos.

No boletim é ainda possível verificar que o número de internamentos devido à Covid-19 aumentou (+15), tal como os internamentos em cuidados intensivos (+5)

Os dados deste relatório da situação epidemiológica em Portugal foram atualizados na tarde desta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), um dia depois de o número de novos casos confirmados ter duplicado em relação a terça-feira. Com 646 novas infeções, o número diário de doentes com covid-19 voltou a níveis próximos do início da pandemia — é preciso recuar a 20 de abril para encontrar um valor tão elevado.

Esta quinta-feira, são também anunciadas as medidas para a próxima situação de contingência, em que o país entra a partir do dia 15 de setembro, a próxima terça-feira, período que coincide com o regresso às aulas.

Na segunda-feira, no Porto, à entrada da reunião que marcou o regresso dos encontros entre especialistas, políticos e parceiros sociais para analisar a situação epidemiológica de covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, alertou que Portugal vai entrar “numa fase crítica” devido à mudança de estação, início do ano letivo e recomeço de muitas atividades, apelando ao cumprimento das regras para controlar a pandemia.