No seu boletim diário, a entidade adianta que os novos casos foram apurados a partir de "1.510 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e de um número indeterminado realizado em laboratórios privados".

Na ilha de São Miguel, a mais populosa dos Açores, 11 dos novos casos são "resultantes de cinco novas cadeias de transmissão apuradas nas últimas 24 horas, sendo uma em Ponta Delgada, três na Ribeira Grande e uma nova cadeia partilhada entre Vila Franca do Campo e Ribeira Grande", adianta a Autoridade de Saúde açoriana, assinalando que 26 novos doentes foram diagnosticados na sequência do rastreio em curso nas escolas de Vila Franca do Campo e Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande).

Nas últimas 24 horas há ainda a assinalar 39 recuperações, 33 das quais em São Miguel e as restantes na Terceira, Faial, Pico e São Jorge.

Estão internadas nos Açores 19 pessoas, mais duas do que na quarta-feira.

Dos doentes internados, 16 estão na ilha de São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos - UCI) e três na Terceira, no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo (dois dos quais em UCI).

A região tem atualmente 76 cadeias de transmissão ativas, 65 das quais em São Miguel, nove na Terceira, uma em São Jorge e uma no Faial.

A Autoridade de Saúde açoriana adianta ainda que "foram já extintas 97 cadeias de transmissão até à data de hoje, três das quais nas últimas 24 horas em São Miguel".

Os Açores têm atualmente 564 casos positivos ativos, sendo 519 em São Miguel, 39 na Terceira, três nas Flores e três no Faial.

Foram detetados até hoje na região 2.346 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 mortes e 1.666 recuperações.

O número mais elevado de diagnósticos na região num só dia desde o início da pandemia foi verificado em 05 de dezembro, dia em que se registaram 105 novos casos, em 1.398 testes realizados.