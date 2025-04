O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR), e em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo (RCC Lajes), resgatou uma tripulante com 24 anos, sul-africana, a bordo do navio de recreio “Dreamboat”, com bandeira das ilhas Caimão.

Segundo o comunicado, o navio encontrava-se a cerca de 380 milhas náuticas, o equivalente a 704 quilómetros, a sul da ilha Terceira, sendo que a tripulante “apresentava um quadro clínico de episódios recorrentes de convulsão”.

O outro resgaste respeita a um homem com 77 anos, de nacionalidade alemã, que se encontrava a bordo do navio de passageiros “Amera”, com bandeira das Bahamas, a cerca de 680 milhas náuticas, o equivalente a 1.259 quilómetros, a oeste da ilha de São Miguel.

Este “apresentava um quadro clínico de acidente vascular cerebral e hemiparesia direita”, de acordo com a Marinha.

Os dois resgates foram efetuados pelo helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que transportou os pacientes para o aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, onde foram posteriormente transferidos para uma unidade hospitalar.