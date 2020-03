“Se tivermos um número de contactos bastante significativo podemos acionar medidas de exceção como o isolamento de uma localidade ou, entretanto, outras medidas de exceção”, avançou, hoje, o responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

O arquipélago tem até ao momento 22 casos confirmados da covid-19, em cinco ilhas, mas apenas um deles não foi importado.

“Na ilha Terceira, temos um primeiro caso de transmissão local, que cria aqui a primeira cadeia de transmissão primária. Tivemos dois elementos que convivem em conjunto, que viajaram recentemente para o exterior do país e que regressaram no passado dia 15 à Região Autónoma dos Açores. Foram colocados em quarentena, mas o que é certo é que houve passagem da infeção do novo coronavírus para já para um elemento da comunidade”, revelou Tiago Lopes.

O responsável da Autoridade de Saúde Regional disse que o caso ocorreu na freguesia de São Mateus, na ilha Terceira, apelando à população para que “fique em casa”.

“A transmissão local ainda não está disseminada e ainda não passou para outros conviventes próximos destes dois elementos e, portanto, ainda não se propagou a infeção”, ressalvou.

Face à existência de transmissão local, a Autoridade de Saúde Regional pediu a colaboração da PSP para que as pessoas “percebam a gravidade da situação”.