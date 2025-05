O contracetivo Adam é um hidrogel solúvel em água que é implantado nos canais deferentes - por onde passam os espermatozoides -, impedindo que se misturem com o sémen.

Não se trata do primeiro contracetivo do género, mas a empresa que o está a desenvolver, a Contraline, defende que é o mais seguro do ponto de vista de sequelas no organismo e de possibilidade de restauração da fertilidade, uma vez que foi concebido para se degradar no corpo após um determinado período de tempo.

Segundo explicou Kevin Eisenfrats, fundador e diretor executivo da Contraline, citado pelo Guardian, o implante é colocado através de um "procedimento minimamente invasivo", com duração de cerca de 10 minutos e realizado com anestesia local — o que permite que o paciente permaneça acordado.

Neste link, a empresa explica como funciona o processo.

Os resultados da fase 1 do ensaio clínico com o Adam ainda não foram publicados numa revista científica com revisão por pares e não incluem dados sobre a reversibilidade do implante.

A Contraline prevê iniciar um ensaio clínico de fase 2 na Austrália ainda este ano, com a participação de 30 a 50 voluntários.