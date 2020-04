“Apontamos para essa possibilidade de termos aqui falsos positivos, a par dos falsos negativos que tínhamos encontrado na região, o que de certa forma vem efetivamente abonar a favor das unidades laboratoriais da região, pelo facto de testarem e não ficarmos apenas e só satisfeitos com o primeiro resultado que temos”, afirmou Tiago Lopes.

O responsável, que é também diretor regional da Saúde, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 nos Açores.

Em causa estão três casos que tiveram um primeiro resultado positivo na análise da infeção pelo novo coronavírus e um segundo resultado negativo, num teste feito depois de não ter sido detetado qualquer caso positivo nos contactos próximos.

Um destes casos foi detetado no dia 22 de abril, numa análise de rastreio feita para admissão no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, numa criança de um ano.

“Por via da identificação dos contactos próximos que fizemos e de todos os testes que realizámos, toda a envolvência da criança, do seu agregado familiar e dos contactos mais próximos tiveram resultado negativo”, explicou Tiago Lopes.

O mesmo aconteceu com dois reclusos, um homem de 49 anos e uma mulher de 56, que foram libertados do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, ao abrigo do perdão de penas, que tiveram um resultado positivo no dia 20 de abril.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, os dois ex-reclusos deslocaram-se mal saíram do estabelecimento prisional, para a ilha de São Miguel, onde ficaram em confinamento numa unidade hoteleira, sem qualquer contacto com o exterior.

A delegação de saúde de Angra do Heroísmo testou perto de 400 contactos próximos, entre reclusos, guardas prisionais e outros funcionários do estabelecimento prisional sem terem detetado qualquer caso positivo, o que levou à suspeita de que se tratasse de “falsos positivos”.