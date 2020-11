Carlos Alberto Silva, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que integra os hospitais de Penafiel e Amarante, pediu médicos de clínica geral para preencher as escalas da urgência de Penafiel à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e à ministra da Saúde. O pedido vem na sequência de vários médicos da instituição terem contraído Covid-19.

O jornal Público teve acesso a um e-mail de Carlos Alberto Silva, cujo assunto é “preciso mesmo de ajuda”. No e-mail, informa ter internados 210 doentes com Covid-19, esta segunda-feira, sendo que dez estão nos cuidados intensivos.

“Já tenho 30 internados na urgência outra vez e hoje é segunda-feira”, escreve o administrador antes das 9h, numa mensagem dirigida ao presidente e à vice-presidente da ARS, com conhecimento da ministra da Saúde, Marta Temido.

Carlos Alberto Silva explica que pretende um reforço no pessoal médico: “Se tiverem médicos de clínica geral que possam vir fazer urgência era bom porque tivemos aqui alguns positivos que fragilizaram as escalas e está complicado”.

Contactada pelo Público, a ARS do Norte afirmou, através do gabinete de relações públicas, que o e-mail é um “documento interno” e que o pedido ainda não foi satisfeito, sendo que deverá acontecer em breve. O jornal tentou ainda contactar a assessoria de imprensa do centro hospitalar, mas esta não respondeu em tempo útil.