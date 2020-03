Fonte oficial do município de Évora indicou à agência Lusa que a autarquia decidiu não encerrar o tráfego aéreo no aeródromo da cidade e está a seguir "as indicações das autoridades aeroportuárias".

"Não estamos a aceitar voos de países que as autoridades aeroportuárias desaconselham", nomeadamente de "Espanha, Itália e outros", porque estão a ser muito afetados pela Covid-19, referiu.

Segundo a mesma fonte, o aeródromo de Évora, cujos pedidos de utilização "são poucos e de apenas de aviões privados", tem, atualmente, "a atividade muito restringida" e a de lazer "está praticamente parada e alguma encerrada".

O aeródromo de Évora é onde está estacionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e está disponível para ser usado em situações de emergência, sublinhou a fonte.