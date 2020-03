Em comunicado, a autarquia explica que "foi considerado prudente, como medida mitigadora contra a pandemia", tomar esta decisão, abrindo-se exceção "para voos de emergência médica, voos de proteção civil, voos militares ou de Estado e os voos da linha regional Bragança-Portimão".

No entanto, "poderão ser autorizadas outras operações aéreas com e de interesse relevante", como "voos de treino e qualificação das tripulações dos aviões anfíbios, de preparação para a época de incêndios", que não implicam contacto físico com os serviços do aeródromo.

Também poderão ser autorizados "voos da aeronave que está estacionada no aeródromo, com a missão de calibração das ajudas rádio à navegação do sistema nacional de navegação aérea a cargo da NAV Portugal", acrescenta.

Segundo a autarquia, outros voos que venham a ser solicitados "serão analisados casuisticamente e decidida a sua autorização pela Câmara Municipal de Viseu".