Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC Africa), nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 313 para 360 com as infeções confirmadas a passarem de 7.741 para 8.536.

O CDC África registou também 710 doentes recuperados após a infeção, mais 70 do que os registados no sábado.

O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença com 3.837 casos, 255 mortes e 391 doentes recuperados.

Na África Austral, são 1.682 os casos registados da doença, que já provocou 14 mortes, tendo 51 doentes recuperado da infeção.

Na África Ocidental, há registo de 1.541 infeções, 45 mortes e 217 doentes recuperados.