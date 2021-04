Em comunicado, a autarquia do distrito de Faro refere que o centro de testagem, instalado no parque de estacionamento em frente aos Paços do Concelho, irá funcionar diariamente entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 17:00 e as 20:00.

Albufeira é um dos seis concelhos do país que não pôde avançar para a terceira fase de desconfinamento, iniciada em 19 de abril, mantendo-se na segunda fase devido à elevada incidência de casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias.

O Algarve Biomedical Centre (ABC) irá realizar gratuitamente, por marcação prévia, os chamados testes rápidos (antigénio), no entanto, quem quiser, pode a “expensas próprias” fazer o teste PCR (teste molecular feito em laboratório, via nasal com recurso a zaragatoa).

Citado na nota, o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, diz pretender que seja “identificada realmente a situação, para se poder avançar para a terceira fase do desconfinamento de forma segura e responsável".

O autarca assegura que “está disposto a fazer tudo quanto esteja ao seu alcance” para que as restrições impostas a Albufeira se alterem” e diz esperar que a operação de testagem “venha a contribuir para esse objetivo”.

Assim, os serviços da autarquia irão manter o atendimento ‘online’ e o executivo “irá continuar a reunir esforços junto das forças policiais e entidades responsáveis para diminuir o número de casos positivos no concelho”.

A operação de testagem iniciada hoje “visa controlar o número de casos positivos existentes em Albufeira e proporcionar a despistagem de contágios comunitários, no sentido de evitar a propagação pandémica”, lê-se na nota.

“Termos um verão seguro, depende em parte de nós, logo, o contributo de cada qual é decisivo”, refere ainda o presidente daquele município, apelando ao cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os interessados em fazer o teste de despiste à covid-19 devem fazer a marcação através do número 964585486 (das 09:00 às 15;00) ou através do ‘site’ Albufeira Safe.

O município vai também “assumir a testagem aos atletas dos clubes e associações desportivas do concelho, assim como dos vários setores da atividade económica”, é ainda indicado na nota.

O plano de desconfinamento do Governo prevê quatro fases: três já implementadas, em 15 de março, 5 e 19 de abril - que abrangeu a generalidade do país, excetuando 10 concelhos -, estando a última prevista para 3 de maio.