Os testes estão hoje a ser feitos aos utentes do centro pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura e da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração.

O concelho regista 134 pessoas recuperadas e oito casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, seis dos quais em Safara e dois na cidade de Moura.

Portugal já registou 1.849 mortes associadas à covid-19 em 61.541 casos de infeção confirmados, segundo o segundo sobre a situação da pandemia de covid-19 no país divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.