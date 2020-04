A iniciativa partiu do proprietário do restaurante "O Lago", numa "conversa sobre o sentimento de impotência" face à crise motivada pelo novo coronavírus, e ganhou forma com o envolvimento da Farmácia Teles e a mediação da Asa Seguros, todos com estabelecimentos naquele concelho do distrito de Aveiro.

"Sabíamos que o hospital da Feira estava à espera de ventiladores, que são equipamentos fundamentais para o tratamento deste vírus, mas muito dispendiosos, e pensámos no que podíamos fazer para ajudar, considerando que temos tantos clientes e amigos em comum", explica José Resende à Lusa.

Os apelos aos contactos das três instituições começaram na sexta-feira às 11:00 e "correram tão bem que, à noite, já se tinham reunido fundos para comprar dois ventiladores".

José Resende diz que 99% dos contactados responderam afirmativamente ao pedido, o que esta manhã envolvia 34 entidades, "cada um contribuindo de acordo com as suas possibilidades".