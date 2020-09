"Esta reunião de hoje é muito importante porque estamos num momento crucial, estamos a aproximar do período outono/inverno, em que muitas das pessoas que estavam em férias vão regressar às suas atividades normais e onde vamos retomar a atividade letiva", disse António Costa à entrada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Segundo o primeiro-ministro, este trata-se de um "momento crítico", pois "aumentando o ritmo da atividade e o número de pessoas em atividade, necessariamente o risco de contágio vai aumentar".

Esta sessão – que marca o regresso daquelas que ficaram conhecidas como as “reuniões do Infarmed” -, decorre para acertar as medidas a adotar a partir de 15 deste mês, quando o continente português, de forma preventiva, entrar em situação de contingência.

Estas reuniões, que surgiram por iniciativa do primeiro-ministro, com um objetivo de partilha de informação, começaram no dia 24 de março e decorreram até 8 de julho, em 10 sessões no auditório do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saúde, em Lisboa, inicialmente semanais e depois de periodicidade quinzenal.

Costa justificou ainda o retomar da "audição dos especialistas", interrompida durante o verão, não só para fazer um ponto de situação, mas para "perceber bem o que é que se está a passar no conjunto da Europa e porque razão é que há um aumento significativo de casos mais cedo do que muitos esperávamos e o que todos devemos fazer para podermos prevenir esse risco que vai aumentar".

Dado esse risco, o primeiro-ministro quis relembrar os portugueses que "até haver vacina, a pandemia não passou e é essencial mantermos estes cuidados, que passam por usarmos máscaras, repetidamente lavarmos as mãos ao longo do dia e mantermos o distanciamento físico uns dos outros".