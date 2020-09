Os restantes 115 casos de contágio ativo no concelho, por sua vez, "estão dispersos por toda a comunidade e associados a diferentes núcleos familiares".

A autarca socialista atribui essa "maior tranquilidade" à constatação de que "as pessoas responderam aos apelos do município: reforçaram os seus cuidados de profilaxia, como se nota pelo uso regular de máscara, inclusive no exterior, e procuraram restringir as suas deslocações ao essencial, o que é fundamental no início do novo ano escolar, para se continuar a manter esta postura vigilante e atenta".

José Gonçalves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, mostra-se satisfeito por ver de regresso os 30 operacionais que estiveram em isolamento após a deteção de nove casos de covid-19 entre os cerca de 80 elementos da corporação.

"Mandámos 30 homens para casa, primeiro regressou só um, depois vieram 17, agora já cá estão os 30 que tinham ficado em quarentena e na próxima semana esperemos receber os últimos, que são os que ficaram mesmo doentes", contou esse responsável à Lusa, adiantando que os nove infetados "estão a recuperar bem".

No Lar de Alvarenga é que a recuperação tem sido mais lenta, com o diretor dessa instituição social a dirigir críticas de desempenho tanto à autoridade local de saúde como à Cruz Vermelha Portuguesa e ao Hospital de Santa Maria da Feira, onde a autarquia diz que estão internados cinco idosos do lar, todos com outras patologias além do SARS-CoV-2.

Edgar Soares admite, contudo, que foram essas entidades externas a disponibilizar ao lar os recursos humanos para reforço da equipa médica que acompanha os 76 infetados da instituição.

"O lar, por si próprio, tinha sempre ao serviço duas enfermeiras e um médico, mas um médico que está no centro de saúde para atender a freguesia toda, trabalha aqui como voluntário e, por já ter uma certa idade, fazia o serviço à distância. Depois de reclamarmos que precisávamos de mais gente é que o Agrupamento de Centros de Saúde da Feira e Arouca mandou cá outra médica - também do centro de saúde, que está aqui a 100 metros - e então ficámos com cinco enfermeiras", afirma.