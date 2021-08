O plano, conforme definido pelo director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças e outras altas autoridades, exigirá uma dose extra oito meses após as pessoas terem recebido a segunda dose da vacina Pfizer ou Moderna, e as terceiras doses podem começar a ser administradas já a 20 de setembro, avança a Associated Press (AP).

O plano está ainda a aguardar uma avaliação de segurança por parte da agência reguladora norte-americana (Food and Drug Administration – FDA) em relaçã0 à segurança e eficácia de uma terceira dose.

Segundo as autoridades sanitárias, também as pessoas que receberam a vacina de dose única Johnson & Johnson provavelmente precisarão de um reforço da vacinação, porém, sublinham, estão ainda a aguardar mais dados.

Em declarações, citadas pela AP, as autoridades de saúde explicam que é “muito claro” que a proteção das vacinas contra a covid-19 diminui com o tempo e, agora, com a variante Delta, que é altamente contagiosa, "estamos a começar a ver provas de protecção reduzida contra o desenvolvimento de doenças leves e moderadas".

“Com base na nossa última avaliação, a proteção atual contra doença grave, hospitalização e morte pode diminuir nos próximos meses”, afirmaram ainda.

Ao fazer o anúncio sobre os reforços, o CDC divulgou três estudos realizados durante a vaga associada à variante delta que sugerem que as vacinas continuam a ser altamente eficazes a evitar hospitalização, mas que a sua capacidade de prevenir a infecção está a diminuir acentuadamente entre os pacientes dos lares e outros.