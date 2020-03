Esta posição foi transmitida por Catarina Martins através de um vídeo, em que diz estar a receber mensagens “desesperadas” de pais e de mães “que não sabem o que hão de fazer” nas férias da Páscoa, porque o apoio ao acompanhamento aos filhos está suspenso durante esse período, só existindo para quem tem crianças na creche.

“O Governo deve agir já. O Bloco propôs no parlamento que se estendesse a medida do apoio ao acompanhamento aos filhos, mas o Governo não tem de esperar pelo parlamento. O Governo tem agora de dar uma solução a estas famílias, a estas crianças. É disso que se trata: Proteger as crianças”, sustenta Catarina Martins.

Nesta mensagem, a coordenadora do Bloco de Esquerda salienta depois a sua discordância em relação à tese do Governo sobre esta matéria, na qual se alega que, “como as férias da Páscoa já estavam previstas, as famílias já tinham outras soluções”.