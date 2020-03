"Estamos habituados a que nesta altura haja um aumento de população na vila com a vinda dos nossos emigrantes. Eles estão a ser sensibilizados para a necessidade de cumprirem um período de quarentena, que não é fácil", disse.

O autarca destacou nesta questão a importância das Juntas de Freguesia: "Todas as nossas juntas (18) pela proximidade que têm com a população estão a fazer um trabalho crucial no contacto com quem chega para a sensibilização da quarentena e parece estar a dar resultado uma vez que a vila tem estado vazia", disse.

No entanto, nem sempre é assim.

"Há um ou outro caso reportado, mais problemático, mas nada de especial", referiu.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Portugal regista hoje 60 mortes associadas à covid-19, mais 17 do que na quarta-feira, e 3.544 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.