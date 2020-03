Numa nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro da Ação Social, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade de Lisboa com o PS), é referido que a Casa do Largo, localizada no Largo de São Domingos de Benfica, irá acolher apenas mulheres em situação de sem-abrigo.

A entrada em funcionamento dos novos espaços insere-se nas medidas que a autarquia está a tomar para alargar a resposta de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo para fazer face à pandemia de covid-19.

A Casa do Largo, cujo funcionamento será assegurado pela Câmara Municipal e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem capacidade para acolher 18 pessoas, uma por quarto.

“O espaço funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, com técnicos sociais e enfermeiras. Diariamente serão asseguradas quatro refeições diárias em unidoses. Prevista também está a resposta para a continuidade ou o início de tratamento de substituição opiácea”, lê-se ainda no comunicado.

Além disso, é acrescentado, haverá horários desfasados para refeições e banhos, para manter “as distâncias de segurança”.