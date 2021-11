O Governo do Canadá doou hoje cerca de meio milhão de doses de vacinas da AstraZeneca ao Governo angolano, no âmbito da iniciativa Covax, cujo lote foi entregue hoje no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda.

O lote composto por 456.000 doses foi entregue formalmente à ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, pelo cônsul honorário do Canadá em Angola, Allan Cain. Em declarações aos jornalistas, Sílvia Lutucuta disse que o novo lote de vacinas vai reforçar o programa nacional de vacinação em curso em Angola e que as mesmas começarão a ser distribuídas pelo país nesta quarta-feira. Angola, que espera imunizar 60% da população elegível até dezembro, deve receber igualmente nos próximos dias mais sete milhões de doses da vacina da Sinopharm e um lote de mais de cinco milhões de doses da Johnson & Johnson de forma gradual. Angola vive há mais de um ano em situação de calamidade visando conter a propagação da doença e regista a circulação comunitária pelo país das novas estirpes da doença. O país africano totaliza 64.487 casos positivos da doença, sendo 53.396 recuperados, 1.713 óbitos e 9.378 ativos.