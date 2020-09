A troca de bens e mercadorias de ambos os lados totaliza 2,4 biliões de dólares canadianos [1.5 biliões de euros] diariamente.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de covid-19, registando até hoje mais de 188.500 mortes.

O Canadá, por sua vez, informou hoje que já registou 9.183 mortes.

A situação epidemiológica tem causado preocupação entre alguns canadianos, que temem que os americanos vão para o Canadá por motivos ilegítimos, com o risco de se espalhar o novo coronavírus.

No final de julho, as autoridades canadianas introduziram regras mais rígidas e condições adicionais de entrada no país, com o objetivo de reduzir o tempo de permanência dos viajantes em trânsito.

No sábado, uma família americana que vinha do Alasca foi escoltada pela polícia de Vancouver até a fronteira entre Colúmbia Britânica e os Estados Unidos, por ficar muito tempo no Canadá e não seguir a rota mais direta para o estado americano de Washington, segundo a AFP, que cita os media canadianos.

Os quatro membros da família foram condenados a pagar uma multa de 500 dólares canadianos [323,39 euros] cada.