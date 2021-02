O número de infetados com covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, é de 29, dos quais 15 são residentes na instituição, disse hoje a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Os números hoje confirmados pela autoridade de saúde representam um decréscimo face aos dados de há uma semana, quando o número de infetados era 38, dos quais 17 eram residentes e 21 profissionais. De acordo com a ARSLVT, dos 15 residentes infetados com o novo coronavírus, nove estão na Casa do Artista "devidamente separados dos negativos" e seis estão internados. O total de óbitos acumulados naquele espaço desde o início do surto de covid-19 é de oito, segundo a ARSLVT. No dia 25 de janeiro, a direção da Associação de Apoio aos Artistas - Apoiarte, que gere a Casa do Artista, havia referido, num comunicado partilhado na rede social Facebook, que era "com enorme tristeza e preocupação" e após "onze meses imunes à pandemia que assolou todo o mundo" que, "infelizmente, testaram positivos alguns dos residentes e funcionários". Na primeira semana de fevereiro, morreram três residentes da Casa do Artista, que anunciou as mortes na rede social Facebook: a atriz Cecília Guimarães, de 93 anos, a atriz Adelaide João, de 99 anos, e a cantora Maria Andrea Gaspar, nascida em 1929. A Casa do Artista confirmou à Lusa que Adelaide João morreu de covid-19, mas disse que Cecília Guimarães morreu vítima de pneumonia. Não foi possível confirmar, na altura, a causa da morte de Maria Andrea Gaspar. No dia 09 deste mês, o viola de fado José Maria Carvalho, que acompanhou a fadista Argentina Santos, morreu aos 91 anos, vítima de covid-19. Em 31 de janeiro, a instituição tinha lamentado "profundamente" a morte de três "associados e residentes": o ator António Cordeiro e os fadistas José Amaro e Noémia Cristina. Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, zona da cidade onde se situa a Casa do Artista, aquela instituição tem 70 residentes e cerca de 30 funcionários.