A empresa refere que tomou hoje conhecimento de que “um trabalhador portuário do grupo, em funções no Terminal de Santa Apolónia, acusou positivo no teste de covid-19” e garante que, “de imediato, foram tomadas as medidas necessárias para salvaguardar a saúde pública em geral e dos […] trabalhadores, em particular”.

A ETE informa que procedeu “imediatamente ao isolamento desse trabalhador e foi efetuada a desinfeção das instalações e de todos os equipamentos em causa”.

Ao mesmo tempo, foram "identificados todos os trabalhadores que interagiram" com o infetado, estando esses "sujeitos ao período de quarentena e aos respetivos testes de despistagem de covid-19, que terão lugar na quarta-feira, pelas 09:30".

As operações no Terminal de Santa Apolónia ficarão "suspensas até serem conhecidos os resultados dos testes", adianta a empresa, frisando que se mais algum trabalhador testar positivo "será de imediato sujeito a isolamento".

Portugal contabilizou hoje 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 995 estão hospitalizadas, das quais 176 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou 1.329 para 1.357.