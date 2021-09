"Tendo em conta a situação atual da evolução da pandemia, continuaremos a realizar as nossas celebrações e atividades pastorais com os devidos cuidados sanitários e de segurança, quanto à higienização, uso de máscaras e razoável distanciamento", disse o secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, citado pela Ecclesia, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho Permanente, em Fátima

"Recomendamos que, com os devidos cuidados e observância das normas, sejam dignificadas as exéquias cristãs e se realizem as procissões e outras atividades pastorais, como a catequese e outros encontros", referiu ainda.

Em agosto, o distanciamento físico das pessoas nas celebrações em locais de culto e religiosos passou a ser de 1,5 metros em vez dos dois metros que eram recomendados, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde divulgada.

Todavia, foi explicado que em outubro e novembro serão apresentadas novas indicações pela CEP, "de acordo com o evoluir da situação e as orientações das autoridades de saúde".

Segundo o padre Manuel Barbosa, "nunca houve surtos" em celebrações religiosas e foi destacado o "bom senso" com que as comunidades católicas têm vividos o tempo de pandemia.