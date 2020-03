"O objetivo é limitar ao máximo o impacto do atraso na recarga", explicaram à agência noticiosa espanhola EFE fontes da central nuclear de Almaraz.

Esta recarga da Unidade I, que estava prevista para dia 29 de março, foi reagendada para 14 de abril, dia em que será conduzida uma "operação de menor alcance" para reabastecer a referida unidade.

Tendo em consideração a atual situação de alerta provocada pela pandemia Covid-19, as autoridades responsáveis pelo funcionamento da central nuclear garantiram ainda que foi desenvolvido um plano de medidas adicionais às usualmente adotadas neste tipo de procedimentos, com especial incidência no reforço da segurança de todos os profissionais e das instalações.

A central nuclear de Almaraz situa-se a cerca de 100 quilómetros de Portugal, numa das margens do rio Tejo.