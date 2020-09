Em comunicado, a Câmara acrescenta que o centro de rastreio funcionará novamente no formato “drive-thru”, que permite a realização do exame sem que as pessoas tenham de sair das suas viaturas.

Os testes serão realizados de forma gratuita aos cidadãos que tenham prescrição médica passada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Quem não possuir a prescrição, pode requerer o exame assumindo os custos inerentes à sua realização.

“Em qualquer das situações, os cidadãos deverão fazer a sua marcação obrigatória através do contacto 220 125 001”, sublinha o comunicado.