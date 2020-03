Segundo fonte do município de Ovar, o fecho dessa unidade verifica-se "por decisão do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga" e deve-se ao facto de o novo diagnosticado ter frequentado esse espaço clínico.

Esta é a segunda unidade de saúde a encerrar em Ovar, no distrito de Aveiro, devido à doença Covid-19.

Na quarta-feira, o ACeS do Baixo Vouga determinou o encerramento da Unidade de Saúde Familiar Alpha, em São Vicente de Pereira, depois de ter sido registado um caso confirmado de Covid-19 no concelho.

A autarquia diz não dispor de mais dados sobre o novo doente, mas adianta que o caso "não se refere a nenhum munícipe de Ovar", onde já uma jovem de 17 anos e a mãe foram diagnosticadas com a Covid-19.

A autarquia confirmou ainda que a autoridade de saúde local procedeu ao encerramento da Escola Básica do Outeiral, em Arada, como medida preventiva.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.

Portugal tem 78 doentes confirmados, 133 situações suspeitas a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta recomendação "faz sentido" e que o encerramento de escolas será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".

Várias universidades e outras escolas já decidiram suspender as atividades letivas.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.