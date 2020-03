“Todas as consultas e procedimentos técnicos agendados passam a ser alvo de análise prévia por parte dos correspondentes profissionais de saúde. Paralelamente, foi determinado suspender as visitas a doentes no internamento e nas urgências [a partir de domingo, 15 de março]”, refere o CHULC, “exceto na situação de doentes em fase terminal”.

Em comunicado, este centro hospitalar acrescenta que serão disponibilizados contactos de telefone diretos de cada serviço para que os familiares ou pessoas de referência possam obter informações.

O CHULC, que agrupa os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa, explica que, em relação às consultas externas presenciais, “deverão manter-se apenas nas situações em que os critérios clínicos o exijam, designadamente as prioritárias, muito prioritárias e urgentes”.

Quanto às consultas não presenciais, como a prescrição de medicação no âmbito de doença crónica, a prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) para doentes crónicos e consultas subsequentes para avaliação de resultados de exames e análises serão efetuadas com recurso a teleconsulta (vídeo) ou a consulta telefónica.