Segundo os dados do relatório semanal da vacinação da DGS, foram vacinados 1.099 jovens entre os 16 e os 17 anos com a primeira dose e 323 têm a vacinação completa.

“A classe de pessoas com idade inferior a 18 anos contempla jovens entre os 16 e os 17 anos que têm indicação de vacinação segundo a Norma 2/2021 da DGS e a quem foi administrada vacina Comirnaty (Pfizer-BioNTech)”, refere a DGS.

Os dados indicam também que já estão vacinados com a primeira dose 38.276 jovens entre os 18 e os 24 anos com a primeira dose e 23.158 (3%) com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Segundo a DGS, a vacinação por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos, aplica-se a quem tenham doenças com risco acrescido de covid-19 grave ou morte, como a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais.

De acordo com o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.757.395 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 37% da população, e 1.979.425 têm a vacinação completa (19%).

Os dados precisam que na última semana foram vacinadas mais 227.971 pessoas com a primeira dose e 323.680 com a segunda, totalizando 551.651.

