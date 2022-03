As mortes, ambas na província de Jilin, no nordeste da China, elevam o número de óbitos causados pelo SARS-CoV-2 no país para 4.638.

A Comissão de Saúde da China detetou 2.157 casos de covid-19 por transmissão local, nas últimas 24 horas, a maioria dos quais em Jilin.

As autoridades locais proibiram as deslocações, sendo necessária uma autorização da polícia para atravessar as fronteiras da província.

A China contabilizou 4.636 mortes, até agora e desde do início da pandemia, em março de 2020.