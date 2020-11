Este artigo é sobre Bragança . Veja mais na secção Local

O Lar particular Avó Guilhermina, em Vilarinho dos Galegos, no concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança, registou hoje a recuperação de cinco utentes e de um profissional de saúde", avançou à Lusa a diretora técnica da instituição.

Lusa