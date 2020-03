Foi também adiada a apresentação do bailado "Planeta Dança - Segundo Capítulo", que ficaria em cartaz no Teatro Camões, em Lisboa, de 28 de março a 05 de abril.

Com direção, escrita e coreografia de Sónia Baptista, o bailado insere-se no projeto da CNB dedicado a "uma história da dança". Este "Segundo Capítulo" aborda a evolução a partir do Renascimento, quando a dança se desenvolve "como expressão artística e política".

O adiamento da programação da CNB afeta igualmente a conferência "Navegar É Preciso: Sentidos para a Internacionalização da Dança", destinada a programadores, agentes culturais, criadores e intérpretes, que devia realizar-se nos Estúdios Vitor Cordon, ao Chiado, em Lisboa, na sexta-feira e no sábado, dias 13 e 14 de março.

Segundo a CNB, os bilhetes adquiridos para atividades e espetáculos adiados podem "ser alvo de reembolso ou de troca, por outras datas a anunciar, ou por espetáculos previstos na programação da temporada em curso".

No âmbito das medidas de resposta à pandemia da Covid-19, o Teatro Meridional, em Lisboa, também anunciou o cancelamento dos espetáculos "A Visita", de Moncho Rodriguez, que o grupo Teatro do Invisível tinha em cena na sala do Poço do Bispo até ao próximo domingo, e "O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão", de Eric-Emmanuel Schmitt, que a companhia residente ia repor de 18 de março a 05 de abril.

O número de infetados pelo novo coronavírus ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.