A Pfizer iniciou no final do mês de março, nos Estados Unidos, um ensaio em fase inicial de uma terapia antiviral oral contra a covid-19. A intenção passa para que o medicamento seja prescrito aos doentes ao primeiro sinal de infeção.

O candidato, de nome oficial "PF-07321332", é um inibidor da protease que impede a replicação do vírus nas células do doente infetado. E, de acordo com Albert Bourl, CEO da farmacêutica, pode estar disponível até o final do ano no mercado norte-americano.

Os inibidores da protease têm sido eficazes no tratamento de outros agentes patogénicos virais, como o vírus HIV ou o vírus da hepatite C, tanto isoladamente como em combinação com outros antivíricos.

Assim, a Pfizer crê que esta classe de moléculas pode dar origem a tratamentos eficazes e seguros contra a Covid-19, uma vez que as terapêuticas atuais funcionam nas mesmas linhas e não têm causado preocupações na sua utilização durante os tratamentos.