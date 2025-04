O Grande Colégio Universal, no Porto, lidera este ano a tabela realizada pela Lusa, que contabiliza apenas as 525 escolas que no verão do ano passado realizaram pelo menos 100 exames do ensino secundário.

Os alunos do Colégio Universal fizeram 191 provas e a média foi de 16,51 valores, não muito distante da média interna atribuída pelos professores do colégio ao trabalho realizado pelos seus alunos ao longo do ano (17,04 valores).

As 10 escolas com melhores classificações médias voltam a ser nomes já conhecidos que, noutros anos, chegaram a ocupar o primeiro lugar das tabelas como o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, que agora aparece em 2.º lugar com 16,42 valores, o Colégio Efanor, em Matosinhos (3.º lugar com 16,36 valores), ou D. Diogo de Sousa, em Braga (4.º lugar com 15,91 valores).

Em 5.º lugar aparece a primeira escola da zona de Lisboa, o Colégio de S. Tomás, seguido do Salesianos de Lisboa – Colégio Oficinas de São José e o Colégio Campo de Flores, em Almada.

Num universo de 448 escolas públicas e 76 privadas, é preciso descer até ao 33.º lugar para encontrar a primeira pública com melhor média nacional: a Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira de Azeméis.

A média dos 125 exames dos alunos da escola do distrito de Aveiro foi de 13,85 valores e representa uma melhoria dos estabelecimentos públicos em relação ao ano anterior, quando a primeira escola surgiu apenas em 39.º lugar com uma média ligeiramente mais baixa (13,23).

A lista das 10 públicas com melhores resultados nos exames também são “repetentes” nestas andanças e muitas já ocuparam várias vezes o primeiro lugar: A Escola Tomaz Pelayo, em Santo Tirso, surge agora em 2.º lugar, seguindo-se a Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, a Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim e a Escola Artística António Arroio, também em Lisboa.

Olhando apenas para as 30 públicas com melhores resultados médios nos exames, a maioria situa-se no norte.

Por oposição, no final da tabela geral, com as médias nacionais mais baixas, surgem nove escolas públicas e uma privada, todas situadas na área metropolitana de Lisboa e todas com médias nacionais negativas.

Estas são habitualmente escolas que recebem mais alunos de famílias carenciadas, uma condição que continua a ditar o insucesso escolar: Os dados do Ministério da Educação mostram que os alunos sem Apoio Social Escolar (ASE) tiveram melhores notas a todas as disciplinas quando comparados com os colegas beneficiários de ASE.

A Escola Secundária da Baixa da Banheira, em Vale da Amoreira, na Moita, surge este ano no fim da tabela e os dados do Infoescolas revelam que a taxa de alunos que chumba ou abandona a escola é mais do dobro da média nacional.

Os dados disponibilizados pela tutela permitem ainda perceber que as raparigas continuam a ter melhores desempenhos do que os rapazes.

As 10 escolas com melhores médias

Grande Colégio Universal (Porto) - 16.5 Colégio Nossa Senhora do Rosário (Porto) - 16.4 Colégio Efanor (Porto) - 16.3 Colégio D. Diogo de Sousa (Braga) - 15.9 Colégio de S. Tomás (Lisboa) - 15.3 Salesianos de Lisboa – Colégio Oficinas de São José (Lisboa) - 15.3 Colégio Campo de Flores (Setúbal, Almada) - 15.2 Colégio Novo da Maia (Porto) - 15.1 Colégio Nova Encosta (Porto) - 15.08 Colégio Moderno (Lisboa) - 15.07

As 10 escolas com piores médias

Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva (Lisboa, Algueirão, Sintra) - 8.6 Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves (Lisboa, Damaia, Amadora) - 8.5 Escola Básica e Secundária de Santo António (Setúbal, Barreiro) - 8.4 Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre (Lisboa, Sintra) - 8.4 Escola Básica e Secundária de Mães d’Água (Lisboa, Falagueira, Amadora) - 8.2 Escola Secundária Fonseca Benevides (Lisboa) - 7.9 Escola Secundária José Cardoso Pires (Lisboa, Loures) - 7.8 Lisboa Escola Secundária de Camarate (Lisboal, Loures) - 7.3 Externato Álvares Cabral (Lisboa) - 6.9 Escola Secundária da Baixa da Banheira (Setúbal,Vale da Amoreira, Moita) - 6.5

As 10 escolas públicas com melhores médias

Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva (Aveiro, Oliveira de Azeméis) - 13.8 Escola Secundária Tomaz Pelayo (Porto, Santo Tirso) - 13.5 Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre (Lisboa) - 13.1 Escola Secundária Eça de Queirós (Porto, Póvoa de Varzim) - 13.1 Escola Artística António Arroio (Lisboa) - 13.1 Escola Secundária Garcia de Orta (Porto) - 13.03 Colégio Militar (Lisboa) - 12.9 Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite (Aveiro, São João da Madeira) - 12.9 Escola Secundária Raul Proença (Leiria, Caldas da Rainha) - 12.8 Escola Secundária Infanta D. Maria (Coimbra) - 12.8

As 10 escolas públicas com piores médias