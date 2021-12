"Hoje mesmo, durante a tarde, as crianças de 9, 10 e 11 anos, se por qualquer razão não conseguiram agendar, podem dirigir-se aos centros de vacinação para serem vacinadas", disse Lacerda Sales, em visita ao centro de vacinação de Gondomar (Porto)

Questionado pelos jornalistas se esse modelo é uma “Casa Aberta”, António Lacerda Sales explicou que será uma espécie de Casa Aberta, mas que preferia não usar essa expressão, para não se “confundir com o regime de Casa Aberta dos adultos”.

Prefiro dizer que “os centros de vacinação vão estar abertos para esta faixa [de idades], 9, 10 e 11 anos para todas as crianças que se queiram vir vacinar o os pais, claro está”.

António Lacerda Sales visitou hoje o Centro de Vacinação no Pavilhão Multiúsos de Gondomar, onde está a decorrer a vacinação de crianças dos 9 aos 11 anos de idade que se autoagendaram para a vacinação.

“Viemos nesta visita a Gondomar para verificar se o processo estava a decorrer de uma forma ágil, de uma forma fluida, E, de facto, está a correr de uma forma muito boa, e que nos deixa a todos muito orgulhosos”, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, agradecendo a todos, em especial aos profissionais de saúde envolvidos no processo.

Lacerda quis deixar uma “mensagem de confiança” aos pais para vacinarem os seus filhos das faixas etárias dos 5 aos 11 anos. Neste fim de semana, a vacinação é dirigida para as crianças dos 9, 10 e 11 anos.

Questionado sobre a adesão à vacinação de hoje, na ordem dos 77 mil autoagendamentos, António Lacerda Sales afirmou que a “confiança é um capital que se constrói ao longo do tempo” e que à medida que o processo vai decorrendo acredita que se vão vacinar as crianças todas.

“Ninguém ficará para trás”, afirmou.

O governante recordou que para outras faixas de idade estão, ou vão ser, publicitadas outras datas, mas explicou que sempre que houver necessidade de vacinar crianças dos 9 aos 11 anos haverá espaço para as vacinar, desde que não se misturem crianças com adultos.

Sobre os adultos com mais de 70 anos, há 410 mil que ainda não tomaram a terceira dose. Questionado pelos jornalistas se esse facto não iria atrasar o processo de vacinação das crianças, António Lacerda disse esperar que não.

“Todo este plano foi muito bem elaborado, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista da logística, quer de implementação. Temos uma faixa com mais de 80 anos, com mais de 80% desta faixa vacinada, de 70 para os 79 anos, com mais de 70% e a aproximar-se muito dos 80%, e a própria faixa acima dos 65 anos já começa a estar muito perto também dos 80% vacinada”, disse.

Segundo Lacerda Sales, Portugal deve “estar muito orgulhoso” por poder dizer que tem “2,3 milhões de doses de reforço [dadas], tal como também temos 2,3 milhões de doses de vacina de gripe”.

Hoje e domingo é o primeiro período destinado a vacinar os menores entre os 5 e os 11 anos, com o Governo a estimar que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Até lá, está previsto que, entre 6 e 9 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre 9 e 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 foi aberto na segunda-feira, dias depois de o Governo ter sido anunciado a decisão de vacinar esta faixa etária, na sequência da recomendação da Direção-Geral da Saúde.

Nos dias destinados a esta faixa etária, os adultos não poderão receber a vacina nos centros de vacinação do país, uma decisão que o Governo justificou com a necessidade de “criar condições para que o processo decorra com tranquilidade”.