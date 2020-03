No entanto, e embora admita que “faltou uma resposta coordenada” de Bruxelas no início, esta especialista em assuntos europeus considera que “é errado usar a Comissão Europeia como bode expiatório”, até porque, notou, entretanto o executivo comunitário já tomou muitas medidas de relevo (assim como o Banco Central Europeu, igualmente depois de ‘passos em falso’), e se mais não faz é porque não tem competências para tal.

Sophie Pornschlegel aponta mais o dedo às capitais e à sua incapacidade de encontrar compromissos, tal como aconteceu no último Conselho Europeu, da semana passada, que terminou apenas com um convite ao Eurogrupo para trabalhar em propostas no prazo de duas semanas, o que para esta analista política “não é uma solução”.

Concretamente sobre as opções em cima da mesa, considera que dificilmente a emissão de títulos de dívida europeus, os chamados ‘eurobonds’ ou ‘coronabonds’, alcançará a unanimidade necessária, designadamente porque a Holanda nunca aceitará e na Alemanha é também uma questão fraturante a nível interno.

Nestes casos, Pornschlegel nota que os governos agem muito em função das suas opiniões públicas, e a verdade, nota, é que nos países do norte há um grande receio de emitir dívida em conjunto com os países do sul.

Considerando que os desentendimentos atuais também resultam de não se ter avançado suficientemente na União Económica e Monetária e em reformas profundas da zona euro – “uma opção política que foi um erro” -, a especialista do EPC defende que um compromisso a que os 27 devem chegar é ‘prolongar’ o orçamento comunitário de 2020 para 2021.

Face à situação atual, sustenta, “não parece ser viável um acordo” sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 até final do corrente ano.

A última tentativa de chegar a um entendimento fracassou numa cimeira em fevereiro – ainda antes de a Europa se debater com os efeitos da pandemia de covid-19 -, na qual ficaram também evidentes as divisões no seio da UE, com os países defensores da coesão de um lado e os chamados ‘frugais’ do outro, o que volta agora a repetir-se num cenário ainda mais sensível, de crise.

Na passada quinta-feira, após uma reunião por videoconferência do Conselho Europeu, o primeiro-ministro português foi questionado sobre declarações do ministro das Finanças holandês que, segundo vários órgãos de imprensa europeia, sugeriu que a Comissão Europeia investe países como Espanha que alegam não ter margem orçamental para lidar com a crise provocada pela pandemia da covid-19, apesar de a zona euro estar a crescer.

"Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo essa. Repugnante", reagiu António Costa, acrescentando que as palavras do ministro holandês foram de "uma absoluta inconsciência" e de uma "mesquinhez recorrente", que "mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e que é uma ameaça ao futuro da União Europeia".

A Lusa também contactou a Comissão Europeia, que, no entanto, escusou-se a "comentar comentários”.