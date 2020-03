“Há um conjunto de orientações para lares que foram divulgadas nas últimas horas, que referem que doentes que forem transferidos de unidades hospitalares para a rede nacional de cuidados continuados ou para lares deverão ser previamente objeto de um teste […] e, seguidamente, deverão ficar o mais isoladamente possível”, afirmou Marta Temido, que falava aos jornalistas, em Lisboa.

De acordo com a governante, é importante continuar “a fazer fluir os doentes”, de acordo com a sua necessidade de cuidados, mas terá que continuar a ser empregue um maior cuidado no que se refere à população com mais de 65 anos.

Apesar de admitir que esta medida protetora terá “consequências” nos métodos de trabalho, Marta Temido vincou que esta é de elevada importância.

Por outro lado, a ministra da Saúde sublinhou a importância dos profissionais de saúde estarem “em segurança e o mais tranquilos possível” de modo a poderem realizar o seu trabalho, acrescentando que estes devem ser considerados prioritários no que se refere à realização de testes.